SEÑOR DIRECTOR:

En la nota “Tacos kilométricos, tag costoso y alta densidad truncan la promesa idílica de una vida tranquila en Chicureo”, publicada recientemente, se consigna que la municipalidad sostiene haber impulsado medidas de reversibilidad de vías en Camino Chicureo y Av. El Valle en horarios punta.

Si la situación fuera tal como se plantea, otro gallo cantaría. En efecto, el municipio impulsó una consulta ciudadana durante el 2025 que hasta el momento no se ha materializado en acciones concretas en Chicureo. Asimismo, las mejoras del cruce Chicureo a las que refiere la nota corresponden en realidad a una mitigación vial del proyecto comercial “Arauco Chicureo”, debidamente tramitada en el Ministerio de Transportes y ejecutada por la constructora, no por el municipio.

Respecto a las intervenciones secundarias descritas, sorprende la imprecisión de los datos entregados por parte de la municipalidad. Por citar un ejemplo de la realidad local: en el sector de Casas Viejas (Lo Arcaya), un mejoramiento de veredas ejecutado en marzo dejó a adultos mayores con movilidad reducida atrapadas en sus propios hogares, con desniveles superiores a los 60 centímetros sobre sus accesos. Una muestra evidente de falta de rigurosidad y atención a las necesidades de los vecinos.

Los esfuerzos por reducir la congestión y devolver la calidad de vida a la zona están lejos de resolverse. Lamentablemente, la inacción, la burocracia y la delegación de culpas hacia terceras instituciones siguen truncando la promesa idílica de una vida tranquila, no solo en Chicureo, sino en todo Colina.

Rafael Goni del Río

Concejal de Colina