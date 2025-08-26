Chile cuida y el cuidado temprano

SEÑOR DIRECTOR:

Tal y como señala Cristina Vio de Comunidad Mujer en su reciente columna, la desocupación femenina sigue siendo mayor a la masculina y se duplica en la juventud.

Si bien nuestros grandes esfuerzos están hoy en compartir los costos de la natalidad a través de la corresponsabilidad en el proyecto de Sala Cuna para Chile, hay otro proyecto emblemático del Presidente Gabriel Boric que apunta hacia los orígenes de ese “razones familiares permanentes”, expresado en las cifras del Instituto Nacional de Estadística: la ley Chile Cuida. La evidencia arroja que los que se llaman “nini” en realidad son en gran parte mujeres jóvenes que sí trabajan, solo que en los cuidados no remunerados. Esperamos que esta realidad permita a sectores de la oposición comprender la evidente necesidad de contar con un enfoque de género y de corresponsabilidad social en el apoyo al cuidado.

Antonia Orellana

Ministra de la Mujer y la Equidad de Género