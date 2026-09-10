Chile: sucursal de la ultraderecha global

Buenos Aires 6 de septiembre 2024. El líder del Partido Republicano, Jose Antonio Kast, critico al Presidente Gabriel Boric y a Michelle Bachelet durante su intervención en el Foro Madrid 2024, que se llevo a cabo en Buenos Aires, Argentina. Unaragency/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

En su editorial del martes se destaca que el Presidente Kast haya tenido un tono mesurado y de estadista en el Foro de Madrid, realizado en Santiago a fines de la semana pasada.

Lo cierto es que fuimos testigos de un espectáculo lamentable. Un Presidente vecino -en medio de una controversia por la relativización de nuestras fronteras- vino a insultar la memoria de un expresidente y a sus partidarios políticos. El embajador de EE.UU. planteó ante todo Chile que con este gobierno era sencillo implementar la “doctrina Donroe”, con la que se establece que somos, no un país libre y soberano, sino el patio trasero del país del norte. La subsecretaria de diplomacia de EE.UU., irónicamente, vino a hacer declaraciones temerarias sobre nuestra historia reciente y las decisiones soberanas de nuestro pueblo con respecto a los procesos constituyentes.

Ante todo esto, el Presidente Kast no solo guardó silencio, sino que legitimó estos dichos al participar como orador de cierre de este evento. Tales declaraciones, que nos ponen como un país de rodillas ante potencias extranjeras, en la que se acepta con pasividad la relativización de nuestras fronteras, en que autoridades de otros países vienen a Chile a revelarnos lo que en realidad habría pasado durante los últimos años y no somos capaces de ver, solo pueden ser definidas como humillantes.

Que nuestro Presidente responda ante eso con el mentado “tono mesurado y estadista”, lejos de ser una virtud, es una debilidad y quizás la peor de cualquiera que quiera llamarse “estadista”: no ser capaz de defender su propia patria ante las afrentas extranjeras, reduciendo al país a una mera sucursal de la ultraderecha global.

Simón Ramírez

Comité Central Frente Amplio