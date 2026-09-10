Protección de nuestros niños

La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista. Foto: referencial.

SEÑOR DIRECTOR:

Según la OCDE, los adolescentes chilenos de 15 años pasan más de 45 horas semanales en redes sociales. Es la cifra más alta de la medición y diez horas sobre el promedio. Ese dato basta para entender por qué Chile necesita reglas y por qué estamos impulsando una agenda transversal de soberanía digital y protección de menores.

EE.UU. muestra qué ocurre cuando esas reglas llegan tarde. Meta acordó pagar hasta US$17.100 millones y aplicar nuevas protecciones para menores en Instagram y Facebook. El acuerdo llegó después de años de investigaciones, litigios y derrotas judiciales, impulsado por fiscales republicanos y demócratas de prácticamente todo el país, que demostraron un daño objetivo y sustancial al desarrollo y salud mental de la juventud norteamericana. Incluye límites diarios de uso, restricciones nocturnas, notificaciones silenciadas durante el horario escolar y el fin de filtros de cirugía estética.

Lo que Meta firmó allá se aplica allá. En Chile esas obligaciones no existen.

Por eso, tras meses de trabajo y audiencias con especialistas, la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación la Cámara aprobó unánimemente la idea de legislar un proyecto que reúne cuatro mociones de distintas bancadas. No buscamos prohibir internet ni controlar lo que publican los adolescentes. Estamos regulando el diseño de las plataformas. Queremos protecciones activadas desde el inicio, verificación de edad sin vigilancia, evaluación previa de riesgos, algoritmos auditables y una autoridad capaz de fiscalizar.

Eso también es soberanía digital. Que las reglas que protegen a nuestros niños las definan nuestras instituciones democráticas y no exclusivamente empresas tecnológicas fuera del país.

Somos parlamentarios de la comisión, de distintos partidos. Discrepamos en muchas cosas, pero estamos construyendo un acuerdo transversal para defender a nuestros niños y niñas.

Gonzalo Winter, Diego Schalper

Daniel Manouchehri, Gael Yeomans

Patricio Briones, José Montalva

Felipe Ross, Daniela Serrano

Consuelo Veloso