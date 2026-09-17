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    Cartas al Director

    Chilenidad

    Por 
    Cartas al director
    Santiago, 12 de Septiembre de 2026. El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Genero, Judith Marin, dan el vamos a una nueva edicion del “Previazo a la Chilena” en Manuel Montt, actividad donde los asistentes pueden disfrutar de cerca de 30 restaurantes, 60 emprendedores, musica en vivo y actividades para toda la familia. Christian Monsalve/Aton Chile CHRISTIAN MONSALVE/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Cada septiembre, el país se viste de chilenidad y el entusiasmo por las Fiestas Patrias nos inunda. Sin embargo, algunos videos en redes sociales muestran una paradoja: encuestas hechas al pasar revelan que muchos jóvenes no saben qué se celebra o qué relación tuvieron algunos personajes históricos con la Independencia. La chilenidad conserva su forma, pero no el conocimiento de la historia que le subyace y da sentido. Ese conocimiento, a diferencia de las fiestas, parece haberse debilitado.

    En una evaluación sobre conocimientos históricos realizada a estudiantes de III Medio de la Región Metropolitana en 2024, sólo el 46% pudo explicar quién fue Bernardo O’Higgins y el 30%, quién fue José Miguel Carrera. Esto no parece casual y puede relacionarse con el enfoque que ha adoptado la asignatura escolar de Historia, que, al promover el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, dejó en un lugar secundario la enseñanza de contenidos. No se trata de añorar las clases basadas en memorizar fechas y nombres, pero esas habilidades de pensamiento crítico no pueden forjarse desde aquello que ignoramos.

    Conocer la historia no significa imponer una interpretación del pasado ni convertirla en lección de patriotismo, pero su rol es importante para que las nuevas generaciones puedan comprender y valorar nuestros orígenes e identidad, reconocer los procesos y personas que contribuyeron a formar nuestro país y entender que las realidades que hoy damos por sentadas tienen un por qué.

    Las Fiestas Patrias nos recuerdan que existe algo que compartimos como sociedad. La celebración no debería reducirse a la reiteración mecánica de símbolos y tradiciones, sino a su valoración, que nace del conocimiento de su historia. La identidad puede transformarse con el tiempo, pero no sostenerse si deja de conocer aquello que la ha construido.

    María Gabriela Huidobro

    Académica UNAB

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