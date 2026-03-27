SEÑOR DIRECTOR:

Con sorpresa nos enteramos, a través de la prensa, que el Minvu retiró el financiamiento para la continuidad de la ciclovía “Nueva Alameda”. Decisión que afecta a la última etapa del proyecto e implica eliminar recursos que ya estaban asignados para conectar las comunas de Maipú, Estación Central y Lo Prado con el resto de la red.

Resulta difícil no interpretar esta medida como una falta de priorización hacia las comunas del sector poniente de la capital, como si estas pudieran seguir postergando infraestructura clave para su desarrollo y calidad de vida. Esta decisión es aún más incomprensible si se consideran los resultados de los tramos ya construidos, que registran un uso diario de entre 6 mil y 7 mil personas. Cabe preguntarse, entonces, cuántos nuevos usuarios de las comunas afectadas se incorporarían si el proyecto se completara.

La medida genera especial preocupación, no solo por el impacto directo en la conectividad y la movilidad sustentable, más aún en un contexto de alza en los precios de los combustibles, sino también porque evidencia una preocupante discontinuidad en políticas públicas que han sido trabajadas durante años en instancias técnicas y políticas amplias, y que hoy son dejadas de lado sin explicación.

Este tipo de decisiones pone de manifiesto la urgente necesidad de avanzar hacia una verdadera visión de Estado en materia de movilidad urbana, que trascienda coyunturas y garantice la continuidad de proyectos estratégicos para el desarrollo equitativo de la ciudad.

Nicolás Jara Lira

Consejero Regional Metropolitano

Pdte. de la Comisión de Infraestructura y Transportes