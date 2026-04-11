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    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Ciencia y trasplantes

    Por 
    Cartas al director
    Contraloría aseguró medidas por irregularidades en lista de espera de trasplante de órganos.

    SEÑOR DIRECTOR:

    Pongamos en la mesa la realidad de los trasplantes en Chile, que interpela con datos duros: más de 2.000 pacientes en lista de espera, mortalidad de hasta 35% y poco más de 200 donantes efectivos al año, muy por debajo de los cerca de 450 que el país debiera alcanzar. Ello, aun cuando los avances médicos logran sobrevidas de 60% a 80% a 5 y 10 años.

    La brecha no es científica, sino cultural y formativa. La negativa familiar —incluso bajo la ley de donante presunto— y la falta de pesquisa oportuna siguen limitando un sistema que cuenta con regulación, tecnología y equipos altamente capacitados. Persisten desconfianzas y desconocimiento que no se resuelven con campañas esporádicas.

    Aquí la ciencia debe encontrarse con la educación. Formar desde la etapa escolar en torno a la donación de órganos, con enfoque ético, cívico y basado en evidencia, es clave para construir una cultura de solidaridad informada. Como exalumno del Colegio Saint George, valoro el rol de las comunidades educativas en promover no solo excelencia académica, sino también responsabilidad social y compromiso con la vida.

    Chile tiene el conocimiento. Falta sembrarlo a tiempo.

    José Manuel Palacios J.

    Centro de Trasplantes Clínica Alemana

    Más sobre:Donación de órganosFormaciónEducación

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