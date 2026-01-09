Cifras de pobreza

SEÑOR DIRECTOR:

La última Casen muestra una nueva caída de la pobreza, incluso bajo una metodología más exigente, lo que es una buena noticia. Con todo, conviene recordar que estas cifras son un instrumento y no un fin en sí mismo: su valor está en orientar políticas públicas efectivas y evitar lecturas complacientes, especialmente en un contexto de bajo crecimiento, informalidad persistente y presión sobre los ingresos laborales.

Este debate debiera abrir paso a una nueva institucionalidad de políticas sociales basada en un impuesto negativo al ingreso, que complemente ingresos e incentive la formalización y la participación laboral. Un esquema de este tipo permitiría superar la fragmentación actual de bonos y subsidios y avanzar hacia una reducción de la pobreza más sostenible y permanente.

Julio Guzmán Cox

Facultad de Economía y Negocios UNAB