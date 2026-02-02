SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Cimentar en la educación inicial

    Por 
    Cartas al director
    Cimentar en la educación inicial

    SEÑOR DIRECTOR:

    Cada año, cuando miles de jóvenes ingresan a la universidad, se hace visible una brecha que arrastramos hace tiempo: estudiantes con dificultades para expresarse con claridad, argumentar, escribir, escuchar activamente y respetar al otro. Y eso en un espacio que exige responsabilidad, pensamiento crítico, empatía y comunicación asertiva con pares y docentes.

    No se trata de culparlos. Si estas bases no se construyen desde temprano, no aparecerán por arte de magia en la educación superior. La universidad no puede transformarse en un lugar de reparación de lo que el sistema escolar dejó pendiente, ya que su tarea es profundizar, ampliar y especializar aprendizajes.

    Urge que las escuelas públicas y privadas den a estas competencias el lugar que merecen. Así como se enseña matemática, lenguaje o historia, debe enseñarse, de manera intencionada y sostenida, a convivir, comunicar, pensar críticamente y autorregularse. La integralidad no es un “extra”: es lo que permite aprender mejor, trabajar con otros y aportar a la sociedad.

    Mirna Letelier Durán

    Directora Unidad de Esucación en Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias de la Salud

    Universidad Autónoma de Chile

    Más sobre:sistema escolarestudiantesintegralidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Segunda reunión por traspaso de mando en Interior: Elizalde y Alvarado evitan polemizar tras críticas de ministros entrantes al actual gobierno

    Zelenski afirma que Rusia detuvo los ataques con mísiles y drones contra infraestructura energética alejada del frente

    Declaran alerta roja en provincia de Isla de Pascua por incendio forestal: reportan “amenaza inminente” a viviendas

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26

    Confirman prisión preventiva a ex Carabinera por millonario robo a Brinks en Rancagua

    Deuda de Enami aumenta mientras sus utilidades se desploman durante 2025

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Segunda reunión por traspaso de mando en Interior: Elizalde y Alvarado evitan polemizar tras críticas de ministros entrantes al actual gobierno
    Chile

    Segunda reunión por traspaso de mando en Interior: Elizalde y Alvarado evitan polemizar tras críticas de ministros entrantes al actual gobierno

    Declaran alerta roja en provincia de Isla de Pascua por incendio forestal: reportan “amenaza inminente” a viviendas

    Confirman prisión preventiva a ex Carabinera por millonario robo a Brinks en Rancagua

    Deuda de Enami aumenta mientras sus utilidades se desploman durante 2025
    Negocios

    Deuda de Enami aumenta mientras sus utilidades se desploman durante 2025

    Aclara nombra a nuevo gerente general en Chile

    Pernoctaciones aumentan en 2025 y tarifa promedio diaria se ubica por sobre los $90 mil

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26
    Tendencias

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    En vivo: Deportes Concepción visita a O’Higgins en su regreso a Primera División
    El Deportivo

    En vivo: Deportes Concepción visita a O’Higgins en su regreso a Primera División

    Con Suazo como capitán y el regreso de Alexis Sánchez: el Mallorca golea a un Sevilla que se acerca a puestos de descenso

    Ministra Vallejo emplaza a Azul Azul por los violentos incidentes en el Nacional: “Deben asumir sus responsabilidades”

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)
    Cultura y entretención

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Fran C regresa con un reggaetón romántico junto a Tobal MJ y Marcianeke

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    Zelenski afirma que Rusia detuvo los ataques con mísiles y drones contra infraestructura energética alejada del frente
    Mundo

    Zelenski afirma que Rusia detuvo los ataques con mísiles y drones contra infraestructura energética alejada del frente

    Dimite el director del organismo estadístico argentino tras la manipulación del índice de inflación

    Las figuras públicas caídas en desgracia por sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”