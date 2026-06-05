SEÑOR DIRECTOR:

¿No se sentiría muy agradado si un carabinero lo detuviera para un control de tránsito, y en lugar de multarlo lo felicitara por conducir bien y de acuerdo a las normas, o si un guardia bancario lo reconociera por ceder el puesto en la fila, o si recibiera una felicitación -y quizás un premio- a nombre de su municipio luego de que una cámara de vigilancia lo captara recogiendo basura tirada en la vereda, asistiendo a personas mayores en su tránsito diario, o cediendo amablemente el paso en una rotonda congestionada? ¿No sería mejor -o quizás un adecuado complemento- establecer un programa de reconocimiento a las “civilidades”?

Juan Luis Hernández Viera

Ingeniero civil