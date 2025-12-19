Claves del IPoM

SEÑOR DIRECTOR:

Con las cifras del IPoM, el próximo gobierno comenzaría con un marco global ordenado, pero con restricciones. Como punto a favor, tiene la inflación -prácticamente en meta del 3%-, y, por ende, con espacio para que las tasas sigan normalizándose sin arriesgar romper las expectativas de convergencia, un escenario externo algo mejor y un precio del cobre alto.

Como punto en contra, el crecimiento proyectado por el Banco Central para 2026 es 2,0–3,0%, aún insuficiente para cambiar la “trayectoria” del país. Así, el desafío pasa por transformar el repunte de inversión en productividad, empleo y construcción (que el mismo IPoM describe como rezagada). Además, el escenario base sigue mostrando déficit de cuenta corriente del orden de -2,2% del PIB en 2026, lo que obliga a cuidar la confianza y el financiamiento externo.

El crecimiento pasa por tener, con reglas claras, “permisología” más rápida y disciplina fiscal para sostener inversión privada de largo plazo.

Pablo Pérez

Economista del Instituto Libertad