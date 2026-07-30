Conducir a alta velocidad no es un espectáculo

SEÑOR DIRECTOR:

Nuevamente hemos visto con preocupación la difusión de contenido en las redes sociales asociado a una conducción de alta velocidad, muy superior a la permitida por la ley. Esto debe llevarnos a reflexionar sobre la gravedad de normalizar o exhibir este tipo de conductas como si fueran una forma de entretenimiento.

No es fácil construir una cultura de seguridad vial cuando la irresponsabilidad se presenta como espectáculo. Conducir temerariamente implica desconocer la responsabilidad que cada uno tiene con su propia vida y con la de quienes comparten la ruta.

Una decisión de este tipo puede provocar consecuencias irreparables en apenas unos segundos.

En ISA Vías trabajamos permanentemente para promover una cultura de seguridad vial, mediante iniciativas educativas y acciones de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la importancia de una conducción responsable. Lamentablemente, hemos observado que este tipo de situaciones se han reiterado durante el último tiempo, pese a las advertencias, las campañas preventivas y las sanciones existentes.

Ninguna infraestructura, tecnología o campaña puede sustituir la responsabilidad individual de quien conduce. La seguridad vial es una tarea compartida que requiere respetar las normas de tránsito, atender a las condiciones de la ruta y cumplir estrictamente las velocidades máximas permitidas.

Convertir la conducción temeraria en contenido para redes sociales contribuye a trivializar un riesgo que puede costar vidas. Ninguna publicación, desafío o exposición pública justifica poner en peligro a quienes utilizan nuestras carreteras.

Andrés Contreras Herrera

Gerente general ISA Vías