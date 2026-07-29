Disuasión y ley del cobre
SEÑOR DIRECTOR:
Complementando lo dicho por Miguel A. Vergara Villalobos en su carta de ayer, cabría comentar que la política sistemática de desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas fue una de las medidas del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric que fue implementada exitosamente. Ella decía: “Eliminar los pisos monetarios mínimos consagrados en el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y en el Fondo de Contingencia Estratégico establecidos por la Ley 21.174”.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado y Magíster en Ciencia Política
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