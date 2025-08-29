Consultas ciudadanas para favorecer la democracia
SEÑOR DIRECTOR:
La participación ciudadana se ha convertido en una herramienta concreta para mejorar la gestión pública. Un ejemplo son las consultas ciudadanas, que permiten a las comunidades opinar sobre temas relevantes y construir políticas más representativas.
En 2019, más de 220 comunas realizaron consultas coordinadas, con más de un millón de participantes. Casos recientes en La Reina, Peñalolén y Vitacura muestran cómo estos procesos inciden en la planificación local. Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (julio 2025), el 89% de las consultas evaluadas cumplieron con estándares adecuados de información y el 80% fueron consideradas plurales.
Estas cifras reflejan avances, aunque aún hay espacio para mejorar. La participación ciudadana no es un trámite, es una forma de aumentar la legitimidad de las decisiones y fortalecer a las comunidades.
Ana Barrios Santander
EVoting
