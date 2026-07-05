SEÑOR DIRECTOR:

La empresa estatal Codelco ha presentado un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago reclamando que una de las exigencias formulada por la Contraloría General de la República al tomar razón de uno de sus contratos relativos a la explotación del litio resulta “completamente extraña e inédita”. Dado este recurso y varias otras “extensivas actuaciones” de la Contraloría en el ejercicio de sus funciones, estimo ya es hora de preguntarse ¡quién controla al contralor! Tarea y debate para los expertos en derecho administrativo.

Francisco Bartolucci Johnston

Abogado