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    Cartas al Director

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    Cartas al director
    09 Julio 2025 Casas, villas, Maipu, Contribuciones Foto: Andres Perez Andres Perez

    SEÑOR DIRECTOR:

    Chile envejece con rapidez: hoy un 14% de la población tiene 65 años o más, frente al 11,4% en 2017. Al mismo tiempo, la recaudación del impuesto territorial cayó entre 2024 y 2025, algo no visto desde la pandemia. Diez de las veinte comunas que más recursos reciben del Fondo Común Municipal (FCM) superan el índice de envejecimiento nacional (IE 79). Sería esperable que ello se tradujera en mayor bienestar para los pensionados, pero el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) muestra retrocesos en tres de esas diez comunas durante la última década.

    La deuda nacional en contribuciones pasó de $63.000 millones en 2022 a $442.100 millones en 2025 siendo las comunas de mayor IE las que más deben. Los desacoples entre envejecimiento, calidad de vida y carga tributaria son evidentes.

    La vivienda es un patrimonio familiar, no un activo de rentas más allá de la condición social de sus dueños. Eximir a los pensionados de contribuciones sobre su hogar es reconocer su aporte social y fiscal. El desafío es modernizar el tributo y diseñar compensaciones sostenibles para los gobiernos locales si se aprueba la medida, que implica menos del 5% del FCM, proporción que no implica una catástrofe para los servicios municipales.

    Demetrio V. Benito O.

    Asesor. Comisión de Contribuciones

    Asociación de Municipalidades de Chile

    Más sobre:EnvejecimientoFondo Común MunicipalComunas

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