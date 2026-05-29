Crisis de natalidad y tasa de recambio

SEÑOR DIRECTOR:

Según el INE, en 2025 Chile alcanzó una tasa de fecundidad de 0,99 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para asegurar el recambio poblacional. Paralelamente, el porcentaje de nacimientos de madres extranjeras aumentó de 6,9% en 2017 a 19,7% en 2025, reflejando que una parte creciente del crecimiento demográfico está dependiendo de la migración ante una sostenida caída en la natalidad chilena. ¿Puede un país sostener su soberanía demográfica bajo estas condiciones?

Cristóbal Laimbock M.

Fundación para el Progreso