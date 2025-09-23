Criticar a Israel no es antisemitismo

SEÑOR DIRECTOR:

El embajador de Netanyahu en Chile intenta confundir a la opinión pública al equiparar las críticas contra el Estado de Israel con antisemitismo. Una maniobra que solo busca blindar a un gobierno que esta cometiendo un genocidio detrás del judaísmo.

Las manifestaciones contra un equipo que porta el nombre de “Israel” no son contra personas judías, sino contra un Estado que ocupa, coloniza y somete a otro pueblo en flagrante violación de la legalidad internacional.

Resulta inaceptable y ofensivo comparar el boicot y la protesta pacífica con la estrella amarilla impuesta por el nazismo. Esa banalización del Holocausto deshonra a sus víctimas y trivializa un crimen histórico para encubrir otro que hoy está en curso: el genocidio en Gaza, donde más de 60 mil palestinos —incluidos 18 mil niños y niñas— han sido asesinados, mientras millones sobreviven bajo hambre inducida como arma de guerra.

La Comunidad Palestina de Chile reafirma su respeto absoluto hacia el judaísmo y todas las comunidades religiosas. Pero al mismo tiempo sostenemos con firmeza que Israel debe responder como Estado por sus crímenes ante la comunidad internacional y no escudarse en el judaísmo para evadir su responsabilidad política, jurídica y moral.

Maurice Khamis Massú

Presidente de la Comunidad Palestina de Chile