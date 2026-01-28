Cuando el Estado es un socio

SEÑOR DIRECTOR:

La Municipalidad de Huechuraba presentó la iniciativa “Patente en 1 Día”, permitiendo que emprendedores obtengan su patente comercial provisoria en menos de 24 horas. Luis Varas, vecino y emprendedor, fue el primer usuario. En solo 7 horas obtuvo su patente, trámite que antes postergaba varios días por lo complejo que se le hacía.

Este es un ejemplo de que la modernización del Estado puede dejar de ser una promesa abstracta o tecnocrática y transformarse en una mejora palpable de la calidad de vida de las personas. Es el Estado como socio de Luis, no como adversario.

El desafío ahora es avanzar hacia la patente definitiva en plazos similares. Para eso se requieren reformas legales que el nuevo ministro de Economía puede liderar. También urge articular los procesos ya existentes –como “Empresa en un Día” y el inicio de actividades en el SII– en un sistema interconectado y fácil de usar.

Desde Pivotes colaboraremos activamente para que cumplir las reglas deje de ser un calvario, y los emprendedores puedan dedicar su talento y energía a hacer crecer sus negocios.

José Antonio Valenzuela

Director de Incidencia de Pivotes