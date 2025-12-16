SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Cuando el odio erosiona la convivencia democrática

    Por 
    Cartas al director
    (251215) -- SYDNEY, Dec. 15, 2025 (Xinhua) -- People mourn the victims of the Bondi Beach shooting in Sydney, Australia, Dec. 15, 2025. The death toll from a shooting at Sydney's Bondi Beach on Sunday has risen to 16, with a father and son identified as the attackers, police said Monday. The deceased range in age from 10 to 87 years old and includes one of the attackers. Another 40 people were being treated in hospital for their injuries as of Monday morning, five of whom were in critical condition. (Xinhua/Ma Ping) Ma Ping

    SEÑOR DIRECTOR:

    Mientras en Chile una vez más la democracia salía fortalecida de un proceso electoral ejemplar, en Australia la convivencia democrática sufría un golpe doloroso, justo cuando la comunidad judía celebraba la fiesta de las luces y renovaba su compromiso con valores como pluralismo, libertad y tolerancia.

    El atentado antisemita registrado el domingo en Bondi Beach, Sidney, dejó imágenes horribles. Ninguna palabra alcanza para expresar la solidaridad que merecen las víctimas y el repudio absoluto que exige este tipo de violencia.

    Pero este ataque no ocurre en el vacío. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales reporta un crecimiento del antisemitismo superior al 400% desde octubre de 2023, y en el caso específico de Australia el antisemitismo ha crecido más de 300%.

    Chile no es la excepción en este panorama. Recordemos las manifestaciones antisemitas en Pucón, los incidentes durante el Mundial de Ciclismo en Peñalolén y diversas acciones de cancelación ideológica-religiosa.

    Lamentablemente, estamos ante un fenómeno global que crece y se normaliza, pero que requiere una respuesta contundente: ninguna sociedad democrática puede tolerar que se ataque a ciudadanos por su identidad.

    Del mismo modo que no toleramos el racismo, la xenofobia o la persecución a minorías sexuales, el antisemitismo no puede tener cabida en nuestras comunidades. Este no es “un problema judío”, es un problema de todos, porque cuando permitimos que el odio florezca contra un grupo, erosionamos los cimientos de la convivencia democrática.

    Janucá celebra la luz que vence a la oscuridad. Nuestra respuesta al odio debe ser luminosa: claridad moral, firmeza institucional, y la convicción inquebrantable de que ningún ciudadano debería temer por su vida al celebrar su identidad.

    Peleg Lewi

    Embajador de Israel

    Más sobre:Australiaantisemita

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro de los cinco militares formalizados por muerte de Franco Vargas

    Vacuna con nueva cepa y vigilancia: Ministra Aguilera entrega detalles del plan ante eventual llegada de la gripe H3N2

    Gobierno sorprende y anuncia reforma constitucional para que Gendarmería dependa del Ministerio de Seguridad

    “La derrota es siempre breve”: el mensaje de la directiva FA a su militancia tras el triunfo de José Antonio Kast

    Cita con Bachelet por la ONU, respaldo a una eventual intervención en Venezuela y vivir en La Moneda: las definiciones de Kast desde Buenos Aires

    Operación Apocalipsis: Fiscalía y PDI detienen a 44 gendarmes en red de corrupción que operaba en las cárceles

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro de los cinco militares formalizados por muerte de Franco Vargas
    Chile

    Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro de los cinco militares formalizados por muerte de Franco Vargas

    Vacuna con nueva cepa y vigilancia: Ministra Aguilera entrega detalles del plan ante eventual llegada de la gripe H3N2

    Gobierno sorprende y anuncia reforma constitucional para que Gendarmería dependa del Ministerio de Seguridad

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM
    Negocios

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    La “lista corta” que baraja el comando de Kast para dirigir el Servicio de Impuestos Internos

    Soundcore presenta los audífonos AeroFit 2 con traducción con IA en tiempo real
    Tendencias

    Soundcore presenta los audífonos AeroFit 2 con traducción con IA en tiempo real

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año
    El Deportivo

    Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada
    Cultura y entretención

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro
    Mundo

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro

    “Tenía deudas”: Qué se sabe del soldado de seguridad que fue encontrado muerto en la residencia del Presidente Milei

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni