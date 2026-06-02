SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente de la República señaló en la Cuenta Pública que el desafío de Chile es no solo consumir Inteligencia Artificial (IA), siendo parte de la revolución mundial en el área, sino ser capaces de diseñarla, entrenarla y construirla en el país.

Para lograrlo, es necesario ampliar el diálogo entre los desarrolladores e instituciones académicas que hoy la impulsan desde la investigación y desarrollo, y los tomadores de decisión. Avanzar en la integración de la IA no significa simplemente desplegar tecnología, como bien se señala, sino crear las condiciones estructurales que hagan posible un uso seguro, justo y eficiente. Solo un enfoque colaborativo y transparente asegurará que sea no solo una herramienta poderosa, sino también una fuente de confianza y bienestar para la sociedad.

Claudia Prieto

Investigadora UC y directora iHEALTH