Cultura al alcance de todos

SEÑOR DIRECTOR:

Celebro los nombramientos de las nuevas autoridades ministeriales, donde ha primado la preparación y la experiencia por sobre lo partidario. En el ámbito cultural, por lo menos, Chile necesita visiones estratégicas por sobre la política de turno.

El desafío del nuevo ministro y su equipo será avanzar en una agenda que permita que la cultura esté verdaderamente al alcance de todos. Para que ello suceda, se requieren reformas estructurales, tanto de la orgánica institucional como de la administración. No podemos seguir asociando el desarrollo cultural al otorgamiento de fondos, subsidios y la puesta en marcha de políticas cortoplacistas; lo que se requiere es administrar los recursos sin depender exclusivamente de ellos a través de gestión, orden y estrategia con objetivos. A la fecha, se ha mantenido la cultura bajo la lógica de la precariedad y sobrevivencia, en lugar de proyectarla como un motor estratégico de crecimiento social y económico.

La cultura no puede verse solo como un gasto, debe percibirse como una inversión, con reglas claras, planes de mediano y largo plazo, visión de futuro y articulación público-privada.

Invertir en cultura es invertir en educación y pensamiento crítico, en seguridad, en cohesión social, en creatividad e innovación, en desarrollo humano y en identidad comunitaria. Un ecosistema cultural robusto, con objetivos y estrategia, va más allá de los ciclos políticos y presupuestarios. Por eso, es primordial tomar decisiones estructurales y avanzar en una inversión y estructura sostenida que reconozca la cultura como parte esencial del desarrollo del país.

Alejandra Valdés

Directora ejecutiva Corporación Cultural de Lo Barnechea