    Davos 2026, formas y fondo

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El Foro Económico Mundial en Davos se ha vuelto un punto de encuentro para los mandatarios del mundo, con tanto o mayor impacto que la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    En esta edición, la pauta estuvo marcada por las pretensiones del Presidente Donald Trump sobre Groenlandia y por los discursos del Primer Ministro de Canadá -Mark Carney- y el Presidente de Francia, Emmanuel Macron.

    Por el tenor de las intervenciones, para muchos se trata del fin de la estrecha relación de cooperación de EE.UU. con Canadá y Europa.

    Para quienes no encuentran nada bueno en Estados Unidos y no le reconocen ningún papel positivo en los acontecimientos de los últimos 80 años, es el mejor de los escenarios: la otrora potencia aislada y sin capacidad de influir en la escena global. Pero la verdad es que este asunto, al igual que todas las materias de política internacional deben ser analizados con detención, y buscando los objetivos finales más allá de lo evidente, más allá de un video para redes sociales.

    ¿Puede Europa atravesada por un profundo problema de identidad y por un serio cuestionamiento del proceso de integración romper radicalmente con EE.UU.? ¿Es correcto sostener que los países de Europa avanzan aceleradamente a una alianza con China como la que han tenido con EE. UU.? ¿Son Donald Trump y su actitud los responsables de un giro de Canadá hacia China, o hay otros elementos de fondo opacados ante el estridente y particular estilo del 47º Presidente de Estados Unidos?

    Davos 2026 refuerza una antigua, pero imperecedera lección política, tanto en política nacional como en el escenario global: no basta con tener la razón, hay que saber cómo comunicarla.

    Álvaro Iriarte

    Director de Contenidos, Instituto Res Publica

