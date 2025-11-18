Desafío medioambiental

SEÑOR DIRECTOR:

La agenda de nuestro próximo presidente debe entrelazar conservación y desarrollo.

Hoy entendemos que el desarrollo depende de la naturaleza y su uso racional; los buenos proyectos que compatibilizan conservación y desarrollo son símbolos de un cambio de paradigma que debemos adoptar.

He visto el impacto positivo de la conservación de los humedales: regulación hídrica, biodiversidad y mitigación del cambio climático.

Llamo a ambos candidatos a incluir propuestas para su protección, con políticas ambiciosas, inversión y articulación entre gobierno, privados, academia y sociedad civil. Pensemos en un Chile donde los humedales y el medio ambiente sean valorados intrínsecamente y por las oportunidades que brindan, donde las comunidades locales sean protagonistas de su conservación.

Invito a José Antonio Kast y Jeannette Jara a tomar este desafío con seriedad y a construir juntos un Chile más sostenible y próspero.

Denis Kennedy

Presidente Fundación Kennedy

Conservación de Humedales