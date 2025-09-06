SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Descriterio en procedimiento

Por 
Cartas al director
Descriterio en procedimiento Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

SEÑOR DIRECTOR:

Nunca me ha gustado litigar por la prensa, pero creo necesario hacer público un caso de absoluto descriterio de Carabineros, Comisaría Las Tranqueras, Las Condes.

Varios clientes son miembros de una comunidad, y después de años de litigio lograron conseguir que uno de los miembros, un demandado que ocupaba un inmueble gratuitamente y con deuda millonaria de gastos comunes, tuviera que restituir el inmueble al resto de los miembros de la comunidad. La semana pasada se realizó el lanzamiento, mediante receptor judicial y dos funcionarios de Carabineros de la unidad de apoyo de causas civiles.

¿Qué pasó después? El lunes 1 de septiembre concurrió de mala fe el demandado al inmueble, cambió la chapa, y apropiándose violentamente del inmueble les dijo a los demás miembros de la comunidad que no los iba a dejar ingresar. Se hizo la denuncia por flagrancia del delito de usurpación de inmueble, recayendo el procedimiento en la comisaría de Las Tranqueras, Las Condes. ¿Qué hizo Carabineros? Se lavó las manos y no quiso hacer nada, aludiendo que era un tema civil y no criminal; y finalmente me hizo ingresar la denuncia a Fiscalía, pero sin respetar las normas de flagrancia y, para peor, calificando la usurpación como otros hechos que no son delitos.

Una burla la calidad y competencia funcionaria de los carabineros que tomaron ese procedimiento.

Joaquín Araneda Lira

Abogado

Más sobre:CarabinerosProcedimiento

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Maduro anticipa una “etapa de lucha armada” si EE.UU. agrede a Venezuela

“No existe norma alguna que lo impida”: Demócratas afirma que la repostulación de Rincón se ajusta a la Constitución

Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

Autoridades de Florida abren un segundo centro de detención para migrantes

Detienen en Curicó a líder de banda criminal colombiana: era buscado en su país por homicidio agravado y secuestro

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EE.UU. en una “posición peligrosa”

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

3.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

4.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

5.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

“No existe norma alguna que lo impida”: Demócratas afirma que la repostulación de Rincón se ajusta a la Constitución
Chile

“No existe norma alguna que lo impida”: Demócratas afirma que la repostulación de Rincón se ajusta a la Constitución

Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

Detienen en Curicó a líder de banda criminal colombiana: era buscado en su país por homicidio agravado y secuestro

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security
Negocios

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security

Gobierno descarta declarar feriado irrenunciable el 20 de septiembre

Vapores recibe US$476 millones por devolución de retenciones de impuestos en Alemania

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca
Tendencias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Carlos Alcaraz da una clase magistral ante un combativo Novak Djokovic y se mete en la final del US Open
El Deportivo

Carlos Alcaraz da una clase magistral ante un combativo Novak Djokovic y se mete en la final del US Open

El insólito accidente que sufrió Luis Enrique en el PSG y lo obligó a ser operado

La selección chilena suma una nueva baja para el partido ante Uruguay

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Maduro anticipa una “etapa de lucha armada” si EE.UU. agrede a Venezuela
Mundo

Maduro anticipa una “etapa de lucha armada” si EE.UU. agrede a Venezuela

Autoridades de Florida abren un segundo centro de detención para migrantes

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EE.UU. en una “posición peligrosa”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue