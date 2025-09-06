Descriterio en procedimiento

SEÑOR DIRECTOR:

Nunca me ha gustado litigar por la prensa, pero creo necesario hacer público un caso de absoluto descriterio de Carabineros, Comisaría Las Tranqueras, Las Condes.

Varios clientes son miembros de una comunidad, y después de años de litigio lograron conseguir que uno de los miembros, un demandado que ocupaba un inmueble gratuitamente y con deuda millonaria de gastos comunes, tuviera que restituir el inmueble al resto de los miembros de la comunidad. La semana pasada se realizó el lanzamiento, mediante receptor judicial y dos funcionarios de Carabineros de la unidad de apoyo de causas civiles.

¿Qué pasó después? El lunes 1 de septiembre concurrió de mala fe el demandado al inmueble, cambió la chapa, y apropiándose violentamente del inmueble les dijo a los demás miembros de la comunidad que no los iba a dejar ingresar. Se hizo la denuncia por flagrancia del delito de usurpación de inmueble, recayendo el procedimiento en la comisaría de Las Tranqueras, Las Condes. ¿Qué hizo Carabineros? Se lavó las manos y no quiso hacer nada, aludiendo que era un tema civil y no criminal; y finalmente me hizo ingresar la denuncia a Fiscalía, pero sin respetar las normas de flagrancia y, para peor, calificando la usurpación como otros hechos que no son delitos.

Una burla la calidad y competencia funcionaria de los carabineros que tomaron ese procedimiento.

Joaquín Araneda Lira

Abogado