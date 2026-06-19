Desertificación, sequía y gestión hídrica

SEÑOR DIRECTOR:

Un reciente estudio publicado por investigadores del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 determinó que la mayoría de las cuencas de la zona central de Chile experimentaron estrés hídrico de alto a extremo entre 2010 y 2020, con usos de agua que son similares a la disponibilidad de agua proveniente de la precipitación.

Esta extrema vulnerabilidad va mucho más allá del deterioro ambiental: compromete la seguridad hídrica, la biodiversidad, la productividad agrícola y el bienestar de las comunidades, profundizando además la pobreza y la migración (nacional e internacional) desde los territorios más afectados.

Frente a más de una década de megasequía y al avance de la degradación de los suelos, resulta preocupante que, en vez de fortalecer la institucionalidad hídrica, ésta parezca debilitarse, al retirar instrumentos destinados a fortalecer la gestión sostenible del agua y la adaptación al cambio climático, como los decretos retirados por el gobierno en marzo pasado y que, entre otras cosas, buscaban entregar más herramientas para mejorar la eficiencia hídrica, proteger aguas continentales, promover soluciones basadas en la naturaleza y evaluar riesgos ambientales.

Es clave recordar que la Desertificación y la Sequía no son amenazas futuras, sino una realidad presente. Por ello, avanzar en su prevención y adaptación debe ser una prioridad país, no una materia sujeta a retrocesos o disputas políticas.

Silvana Espinosa

Experta en Clima y Ecosistemas Greenpeace