    Dichos de Iván Poduje en relación a reconstrucciones

    Por 
    Cartas al director
    Lirquén tras los incendios. Pedro Rodriguez / LA TERCERA

    SEÑOR DIRECTOR:

    Chile es un país con alta exposición a desastres socionaturales. Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dentro de la institucionalidad del Estado, asumimos la tarea de recuperar la habitabilidad definitiva de las familias afectadas.

    Desde marzo de 2022, a nuestra cartera le ha tocado el doble desafío de, por un lado, abordar reconstrucciones de arrastre por 27 eventos en 13 regiones del país, cerrando 11 procesos regionales. Y, por otro, responder a nuevos eventos ocurridos en este gobierno, 16 hasta diciembre de 2025. Es decir, la gestión del ministro Carlos Montes ha debido gestionar un total de 43 eventos asociados a 60 procesos regionales ocurridos en 14 regiones, que en conjunto consideran 15.650 familias atendibles a nivel nacional.

    Por ello, llaman la atención los dichos de Iván Poduje, en relación con que las reconstrucciones de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana (2024) y la que se ejecutará por los incendios en la región del Biobío (2026) se realizarán en paralelo. Primero, porque no aportan novedad respecto de la realidad actual del Ministerio de enfrentar simultáneamente decenas de procesos, nuevos y de arrastre. Y, segundo, porque no son tareas que inicien en su futura gestión. Son iniciativas en marcha, donde cientos de funcionarios y funcionarias de las Seremis y Serviu regionales ponen sus esfuerzos día a día para que avancen. En el caso del megaincendio de 2024, con 426 soluciones habitacionales terminadas o entregadas y más de 1.200 en ejecución. Y, en la catástrofe de este año, con la aplicación en curso de la Ficha 2.

    Nuestro llamado a la futura autoridad es a poner en valor el desempeño de los funcionarios y funcionarias del Ministerio, en el marco de la continuidad de la labor del Estado, y a mantener el diálogo con las familias y dirigencias que representan a las miles de familias damnificadas, un elemento fundamental para diseñar e implementar la recuperación habitacional y urbana.

    Belén Paredes Canales, Seremi Minvu Valparaíso Claudia Toledo Alarcón, Seremi Minvu Biobío

