Discusión en el limbo

SEÑOR DIRECTOR:

En medio de la transición hacia un nuevo gobierno de signo liberal, el reajuste del sector público permanece atrapado en un limbo político que poco tiene de técnico y mucho de ideológico. Lo que debiera ser un ejercicio republicano de diálogo se ha transformado en una trinchera con ecos de precampaña, poniendo en riesgo la estabilidad de quienes sostienen el Estado.

Defender el reajuste no es resguardar privilegios, sino proteger la columna vertebral de espacios esenciales como la salud, la educación y la seguridad. Obstaculizar este proceso debilita al Estado y afecta directamente a miles de familias. Chile necesita acuerdos y mirada de futuro, no obstruccionismo ni cálculos electorales de corto plazo.

Ricardo Ruiz Escalona

Presidente Fenats Unitaria