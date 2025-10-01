¿Doble mandato?

SEÑOR DIRECTOR:

Durante la última cadena nacional, el Presidente Boric afirmó que, durante su gestión, ha “fortalecido la seguridad pública, social y económica de la familia” y ha “recuperado la capacidad de crecer”. Me surge la curiosidad sobre si el Presidente estará trabajando en paralelo, en sus ratos libres y probablemente en teletrabajo, como primer mandatario en algún otro exitoso país.

Juan Luis Hernández Viera

Ingeniero civil