¿Doble mandato?
SEÑOR DIRECTOR:
Durante la última cadena nacional, el Presidente Boric afirmó que, durante su gestión, ha “fortalecido la seguridad pública, social y económica de la familia” y ha “recuperado la capacidad de crecer”. Me surge la curiosidad sobre si el Presidente estará trabajando en paralelo, en sus ratos libres y probablemente en teletrabajo, como primer mandatario en algún otro exitoso país.
Juan Luis Hernández Viera
Ingeniero civil
