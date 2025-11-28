Educación infantil: ¿cuándo tendrá prioridad?

SEÑOR DIRECTOR:

La educación temprana es uno de los fundamentos más decisivos en el desarrollo integral infantil. En los primeros años de vida está en gestación el crecimiento cerebral, la consolidación de los circuitos neuronales y la formación de habilidades socioemocionales que posteriormente sostienen el aprendizaje escolar. En ese contexto, resulta incomprensible que la mitad de nuestros niños y niñas -acentuado en la población más vulnerable y en descenso en el último lustro- llegue a primero básico sin haber pasado por la cadena de programas formales con experiencias tempranas de interacción, juego y estimulación cognitiva. La alfabetización inicial es la base del aprendizaje para toda la vida y en Chile los resultados son decepcionantes: al inicio de educación básica la mitad presenta atraso lector con probabilidades de un rezago irrecuperable e incluso de abandono escolar en etapas superiores.

En Chile no hay una estrategia robusta que reconozca la primera infancia como años cruciales para estimular las habilidades cognitivas, lingüísticas y emocionales. Al alarmante bajo nivel de cobertura, muy lejos del promedio de la OCDE (75%), se agregan lagunas de inasistencia a programas formales. Y no solo eso. Solo un tercio de dichos programas tiene reconocimiento oficial; del resto nada se sabe.

Abordar esta gran tarea pasa, desde luego, por ampliar el acceso. Un valioso aporte sería la concreción de sala cuna universal discusión que lleva años en el Congreso y que confirma la tesis de que los niños pueden esperar, “a que nos pongamos de acuerdo”. Estas iniciativas deben ir acompañadas, además, por una política de certificación oficial y medición del valor agregado de los más de 11 mil oferentes en toda la cadena educativa: sala cuna, prekínder y kínder. Por ejemplo, hay 1.500 escuelas de lenguaje con subsidios públicos para tratar trastornos de aprendizaje en niños entre 3 y 5 años, sin un seguimiento eficaz que acredite resultados. Finalmente, en el marco de estrechez fiscal las prioridades de gasto público futuro deben estar en la educación infantil. En todas las elecciones presidenciales los candidatos hacen llamados a focalizar esfuerzos en este ámbito. Llegado el momento son otras las prioridades. La esperanza, que nunca se pierde, renace nuevamente en esta próxima elección. Que alguna vez haga sentido la conocida frase de Gabriela Mistral: “El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde”.

Carlos Williamson

Clapes UC y consejero CNED