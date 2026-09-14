SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    El canciller

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Leo y escucho variadas críticas en contra del canciller Pérez Mackenna. Aquéllas se basan, fundamentalmente, en el hecho que se trata de una persona que proviene del mundo privado, donde fue un exitoso ejecutivo, pero que carece de experiencia en el campo exterior. Al respecto me permito, a vía de ejemplo, indicar que Hernán Cubillos y Alfredo Moreno tuvieron el mismo origen y, sin embargo, fueron dos ministros de Relaciones Exteriores sobresalientes. En cuanto a suplir la carencia de experiencia, el canciller actual posee, además, una ventaja adicional, pues ejerce como su subsecretario un brillante funcionario de carrera de gran trayectoria.

     Pienso que lo que le falta a Pérez Mackenna es “invertir” parte de su tiempo en concurrir al Congreso Nacional para conversar con los diferentes parlamentarios y así ellos puedan conocerlo y estar enterados de sus proyectos. No debe esperar que estén en tabla iniciativas de ley propias de su cartera. Me permito recordarle que quien fue quizás el más brillante ministro de Relaciones Exteriores de la segunda mitad del siglo XX, don Gabriel Valdés Subercaseaux, todas las semanas “gastaba” parte de su tiempo en caminar las dos cuadras que separaban su oficina del Edificio del Congreso Nacional solo para conversar con parlamentarios interesados en materias internacionales.

    Demetrio Infante Figueroa

    Más sobre:Pérez MackennaCongreso NacionalDiálogo con parlamentarios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estábamos planeando su viaje a Chile”: productora de Patricio Guzmán revela filme inconcluso

    Adolescente de 15 años es detenida por presunto intento de asfixiar a su hijo de cinco meses en Valparaíso

    Detienen en Pensilvania a joven acusado de preparar ataque inspirado en ISIS: tenía un fusil y 190 municiones

    Más allá de la causal para destituir alcaldes: los otros nudos críticos del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    Falso agente del FBI y avezado narco ligado a un ex PDI: nuevos imputados en red de secuestros quedan en prisión preventiva

    Cómo opera Fannie Mae, el modelo de EE.UU. que miró Hacienda gobierno para proponer fondo para viviendas en MK4

    Lo más leído

    1.
    Medir con la misma vara

    Medir con la misma vara

    2.
    Presupuesto 2027: ¿austeridad o reactivación?

    Presupuesto 2027: ¿austeridad o reactivación?

    3.
    No llamemos lobby al delito

    No llamemos lobby al delito

    4.
    Batalla cultural

    Batalla cultural

    5.
    Chile envejece: debemos prepararnos

    Chile envejece: debemos prepararnos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Servicios

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Adolescente de 15 años es detenida por presunto intento de asfixiar a su hijo de cinco meses en Valparaíso
    Chile

    Adolescente de 15 años es detenida por presunto intento de asfixiar a su hijo de cinco meses en Valparaíso

    Más allá de la causal para destituir alcaldes: los otros nudos críticos del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    Falso agente del FBI y avezado narco ligado a un ex PDI: nuevos imputados en red de secuestros quedan en prisión preventiva

    Crisis laboral: gobierno alista plan para fin de mes y apunta a generar más de 25 mil empleos en el cuarto trimestre
    Negocios

    Crisis laboral: gobierno alista plan para fin de mes y apunta a generar más de 25 mil empleos en el cuarto trimestre

    CAF anuncia US$6.000 millones para impulsar la productividad y el empleo en Chile

    Cómo opera Fannie Mae, el modelo de EE.UU. que miró Hacienda gobierno para proponer fondo para viviendas en MK4

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento
    Tendencias

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento

    La ropa que elegimos también dice cómo queremos sentirnos esta primavera y verano

    Lo vemos después del 18

    Revisa la asistencia de Lucas Cepeda que no alcanza para evitar la caída de Elche ante el poderoso Real Madrid
    El Deportivo

    Revisa la asistencia de Lucas Cepeda que no alcanza para evitar la caída de Elche ante el poderoso Real Madrid

    Joaquín Álvarez se sube a lo más alto con un oro en la gimnasia y Kristel Köbrich suma una medalla de plata en los Odesur

    Fabián Ruiz se postula para quedarse con el Balón de Oro: “En cuanto a títulos, nadie ganó más que yo”

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación
    Tecnología

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    “Estábamos planeando su viaje a Chile”: productora de Patricio Guzmán revela filme inconcluso
    Cultura y entretención

    “Estábamos planeando su viaje a Chile”: productora de Patricio Guzmán revela filme inconcluso

    Nostalgia de la Luz: el documental de Patricio Guzmán en que unió astronomía y memoria y que lo enfrentó a TVN

    Fother Muckers lanza su directa nueva canción: “La banda que me gusta”

    Detienen en Pensilvania a joven acusado de preparar ataque inspirado en ISIS: tenía un fusil y 190 municiones
    Mundo

    Detienen en Pensilvania a joven acusado de preparar ataque inspirado en ISIS: tenía un fusil y 190 municiones

    “Guerra fría silenciosa”: Por qué los llamados a frenar la IA han abierto un nuevo frente entre Washington y Beijing

    Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con EE.UU.

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón
    Paula

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa