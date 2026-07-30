SEÑOR DIRECTOR:

Algunas reflexiones a raíz de la carta de ayer de Sylvia Eyzaguirre sobre mi columna del lunes. En la discusión sobre cómo cambiar el SAE se suele poner el énfasis casi exclusivo en cómo distribuir las vacantes disponibles en las instituciones de alta calidad (las que tienen exceso de demanda), sin discutir los efectos que el diseño del SAE tiene sobre la creación de dichas vacantes (la columna de Sylvia Eyzaguirre del domingo es un ejemplo de ello).

En la columna del lunes pongo énfasis en dos aspectos. Primero, las instituciones de alta calidad hoy son castigadas al no poder participar en la selección de sus alumnos. Con la adición del mérito al SAE solo se arregla en parte este problema, ya que el tema de si se comparte o no el proyecto educativo también es importante. Segundo, el tema se discute como si los pareos adecuados colegio-alumno, profesor-alumno, método de enseñanza-alumno fueran irrelevantes para la creación de valor en el sistema educativo. Sin embargo, son relevantes y los pareos adecuados crean valor. Dicho valor es destruido al asignar las vacantes al azar. Este proceso de creación de valor puede ilustrarse con el valor creado con el pareo adecuado “persona-puesto de trabajo”.

Al modificar el SAE necesitamos constantemente preocuparnos de cómo los incentivos afectan el proceso de creación de valor.

Claudio Sapelli

Faro UDD