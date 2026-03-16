El Estado chileno es un caos

SEÑOR DIRECTOR:

No lo decimos nosotros. Es lo que se desprende del informe de la OCDE que hizo una revisión del servicio público en Chile. El gobierno del Presidente Boric encargó este trabajo para poder elaborar una propuesta de reforma al empleo público, lo que lamentablemente no se materializó.

En este informe se pueden identificar cuatro problemas principales en el funcionamiento del Estado chileno. Primero, la regulación del empleo público está altamente fragmentada: coexisten distintas reglas laborales, las condiciones de trabajo son desiguales dependiendo donde se desempeñe y es difícil gestionar a las personas y el talento.

En segundo lugar, no hay una arquitectura clara de cargos. Las denominaciones son distintas y no se sabe bien cómo comparar las mismas jerarquías en distintas instituciones. Tercero, la movilidad es limitada para ascender y desarrollarse profesionalmente como también para buscar oportunidades dentro del Estado, pero en distintos servicios públicos. Por último, el sistema de evaluación tiene nulo impacto. No hay relación entre el desempeño y las recompensas, las evaluaciones son todas iguales y la gestión del talento va por un canal distinto.

En definitiva, nos están diciendo desde afuera lo que hace rato es obvio. La reforma al empleo público es urgente. Seguir dilatando una modernización del Estado solo contribuirá a quebrar aún más la confianza en las instituciones democráticas.

Juan Francisco Galli B.

Florencia Croxatto S.

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