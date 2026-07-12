(260702) -- LOS ANGELES, 2 julio, 2026 (Xinhua) -- Jugadores de ambos equipos se alinean previo al partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Austria, celebrado en el Estadio Los Angeles, en Los Angeles, Estados Unidos, el 2 de julio de 2026. (Xinhua/Li Ying) (jg) (ra) (ce)

SEÑOR DIRECTOR:

Muchos niños de nuestro país podrían jugar el mejor partido de sus vidas no en un Mundial, sino en un espacio seguro, lejos de la calle, la soledad y los riesgos del entorno digital.

Esto, sólo será posible si, como sociedad, garantizamos espacios de encuentro, pertenencia y desarrollo lo que debiera ser una prioridad de nuestras políticas de prevención. La evidencia muestra que el deporte fortalece factores protectores fundamentales para niños y adolescentes.

Más que crear nuevas soluciones, Chile debe fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones que ya han demostrado que el deporte puede cambiar trayectorias de vida.

Para muchos niños, el partido más importante se juega antes del marcador final.

Ignacio Bellolio G.

Director ejecutivo Fundación Ganémosle a la Calle