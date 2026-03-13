SEÑOR DIRECTOR:

El nuevo logo del gobierno del Presidente José Antonio Kast ha generado conversación entre diseñadores, comunicadores, expertos en marcas, y sobre todo en la ciudadanía.

Lo característico de este es su mensaje central: “Somos un Gobierno de emergencia”, que se alinea con el relato instalado durante la campaña presidencial. ¿Es comunicacionalmente un acierto? Eso solo lo dirá el tiempo. Lo único que queda claro es que nos hace falta continuidad en la marca “Chile”.

He aquí el principal desafío: consolidar una marca de Estado que perdure en el tiempo, que sea reconocible, que genere pertenencia a chilenas y chilenos, y que represente a las instituciones públicas, no a la contingencia política de turno.

Javier Lorca Guzmán

Periodista y Mag. en Comunicación Estratégica