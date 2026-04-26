El PDG vs. la izquierda

SEÑOR DIRECTOR:

La actuación del PDG apoyando el plan de Reconstrucción del gobierno debería servir de ejemplo para la izquierda. El partido de Parisi fue pragmático y negoció su apoyo al gobierno, pidiendo a cambio mantener el 12,5% de impuestos para las Pymes y la devolución del IVA a los medicamentos, en cambio, la izquierda -como de costumbre- anunció sin más el rechazo a la propuesta del gobierno, pero sin proponer nada. Resultado para los que participaron en esa negociación -sospecho que la expresión “negociación” no es del mayor agrado para la izquierda-: ganaron ambas partes, prospera el plan de Reconstrucción, y se benefician las Pymes y los que compran medicamentos. Y, por cierto, el país avanza.

Ignacio Garay P.

Abogado