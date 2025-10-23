El Simce que nos mide, pero no se mide
SEÑOR DIRECTOR:
Si una escuela hubiese fallado en aplicar el Simce, el escándalo sería mayúsculo: sumarios, sanciones y declaraciones públicas. Pero cuando el error es del sistema, se disfraza de “problema logístico”. El Estado exige a los colegios precisión quirúrgica, reportes y resultados, pero no aplica el mismo rigor sobre sí mismo.
Las escuelas cumplen, informan, rinden cuentas. Y en medio de esa burocracia infinita, lo esencial, enseñar, acompañar, formar, se va quedando sin aire.
El verdadero escándalo no es un examen fallido: es un sistema que mide sin aprender.
Roberto Bravo
Director Líderes Escolares
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.