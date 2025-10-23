El Simce que nos mide, pero no se mide

El Simce que nos mide, pero se mide

SEÑOR DIRECTOR:

Si una escuela hubiese fallado en aplicar el Simce, el escándalo sería mayúsculo: sumarios, sanciones y declaraciones públicas. Pero cuando el error es del sistema, se disfraza de “problema logístico”. El Estado exige a los colegios precisión quirúrgica, reportes y resultados, pero no aplica el mismo rigor sobre sí mismo.

Las escuelas cumplen, informan, rinden cuentas. Y en medio de esa burocracia infinita, lo esencial, enseñar, acompañar, formar, se va quedando sin aire.

El verdadero escándalo no es un examen fallido: es un sistema que mide sin aprender.

Roberto Bravo

Director Líderes Escolares