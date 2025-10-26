El verdadero énfasis en el Simce

SEÑOR DIRECTOR:

El Simce busca conocer qué y cuánto aprenden las y los estudiantes del país, pero más que un puntaje o un ranking, sus resultados deberían invitarnos a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad y sobre cómo usamos esa información.

Año tras año, las cifras repiten un patrón: los resultados se ordenan según el nivel socioeconómico. Los estudiantes de contextos más vulnerables obtienen los puntajes más bajos, y quienes provienen de sectores de mayores ingresos, los más altos. Persisten también las brechas de género.

Los datos nos muestran que los aprendizajes mejoran cuando se fortalecen ciertos factores. Estudiantes con una visión más equitativa de género obtienen hasta 17 puntos más en Lectura de 4° básico, y quienes perciben un entorno escolar protegido, hasta 19 puntos más. También influyen las expectativas: cuando los padres creen que sus hijos llegarán a la educación terciaria, los resultados suben hasta 19 puntos en Matemática.

En este contexto resulta de un orden menor la preocupación del por qué en el 2,4% de los establecimientos no se pudo tomar la prueba SIMCE el día programado. Por cierto, que cada colegio pudo vivir como un problema este hecho, dado que esperaban algo que no ocurrió. Sin embargo, dentro del rango habitual entre un 2% y 3% cada año requiere sesiones complementarias, las cuales se llevarán a cabo durante lo que queda del año.

Las preocupaciones deben ir hacia otro lado. Los resultados nos muestran que se requieren mejoramientos sistémicos para una mejor calidad educativa de manera integral. En un país donde el esfuerzo cotidiano se reparte de manera tan desigual, ¿podemos esperar otro orden de resultados?

Lorena López Fernández

Directora Departamento de Educación USACH