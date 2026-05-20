Empleo femenino

02 DE MARZO DEL 2018 TEMATICA DE GENTE CAMINANDO POR FUERA DE EDIFICIOS DE OFICINAL SANTIAGO, CHILE FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO

SEÑOR DIRECTOR:

La nota publicada en estas páginas sobre el aumento del desempleo femenino revela una tensión que recién comenzamos a dimensionar. Mientras la inteligencia artificial y la automatización reducen puestos tradicionalmente ocupados por mujeres, nuestra economía sigue sin crecer con la fuerza suficiente para generar nuevas oportunidades laborales.

Desde mi rol en Fundación Familias Primero, suelo decirles a muchas madres que trabajar y construir redes de apoyo es fundamental para superar la pobreza y lograr mayor autonomía. Pero la realidad es que hoy muchas de ellas se encuentran con un mercado laboral estancado, en plena transformación tecnológica y con pocas oportunidades concretas, que no las “demanda”.

El desafío no es frenar la innovación, sino impulsar crecimiento, reconversión y capacitación para evitar que miles de mujeres queden atrapadas entre una economía que no despega y empleos que desaparecen.

Anne Traub Mödinger

Presidenta Fundación Familias Primero y Asociación de Empresas Familiares