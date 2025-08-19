SUSCRÍBETE
Emprender por opción y no por desesperación

Por 
Cartas al director

SEÑOR DIRECTOR:

Solo el 39 % de los chilenos declara intención de emprender: el nivel más bajo desde 2010. A la vez, más de la mitad de los empleos está en riesgo de automatización. Es un doble semáforo rojo: menos personas creando valor justo cuando los robots empiezan a llevárselo. No sorprende que la incertidumbre frene incluso a profesionales calificados, pero aferrarse al corto plazo solo garantiza que la ola nos golpee en lugar de surfearla.

Desde mi experiencia anterior, automatizamos procesos clave para escalar sin inflar la planilla. Esa decisión nos dio velocidad y márgenes para crecer con un equipo compacto. Hoy, cualquier emprendedor puede acceder a herramientas similares por una fracción del costo. Como inversionista, apuesto a fundadores que emprenden por opción, no por desesperación. Por eso preocupa que el reporte GEM confirme que la principal motivación para iniciar un negocio sea la falta de trabajo, especialmente entre mujeres.

Podemos mirar la ola con pavor o remar hacia ella. Yo elijo lo segundo. Capaciten, inviertan y emprendan antes de que el tsunami digital nos deje sin playa.

Cristián Tala Sánchez

Emprendedor e inversionista tecnológico

