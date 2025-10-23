Enfrentar la violencia contra la mujer

SEÑOR DIRECTOR:

En respuesta a la carta “Violencia contra la mujer” publicada el miércoles, es importante aclarar que Chile ya se está implementando un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, impulsado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género desde 2022, siguiendo casos internacionales de España, México y Argentina.

Dando un paso más allá, el Ministerio propuso integrar el sistema a lo que luego se convirtió en la Ley N° 21.675 en junio de 2024 como herramienta articuladora para mejorar la gestión de casos y la coordinación entre las instituciones que intervienen en la atención de las violencias de género.

Actualmente, el sistema se encuentra en fase piloto en 15 comunas donde SernamEG tiene presencia, con la meta de alcanzar 48 comunas en 2026 y la totalidad de la oferta al 2029. Se contará con un expediente único que integrará la información de todas las instituciones vinculadas, permitirá el seguimiento de los casos y el despliegue de evaluaciones de riesgo existentes, fortaleciendo así la protección y la respuesta del Estado frente a las violencias de género.

Macarena Andrade Muñoz

Jefa División de Planificación y Control de Gestión

Carmen Leyton Nain

Líder de Proyecto Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género