SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Errores en tarifas eléctricas

Por 
Cartas al director
Diego Pardow / Aton Chile.

SEÑOR DIRECTOR:

En primer lugar, se debe indicar que el trabajo de la Comisión Nacional de Energía es de una gran complejidad y ocasionalmente se pueden cometer errores.

El error técnico recientemente conocido, que, al parecer se originó en 2017, solo fue detectado en las últimas semanas y habría afectado las tarifas a partir de 2023 o 2024, al proceder al recálculo de las tarifas

Me parece que la actitud de la CNE ha sido la correcta, al informar este error y su único desacierto fue no detectarlo antes, lo que no es trivial.

El error se explica porque se aplicó una metodología en que se ponderó dos veces el IPC. Una vez en la tasa de interés corriente que ya lo incluía y sobre esta se aplicó nuevamente el IPC. A simple vista parece un error fácil de detectar, sin embargo, dentro de todas las complejidades de estos procesos y adicionalmente a la reliquidación de la deuda con las generadoras, no lo es.

Es lamentable que haya ocurrido este error, sin embargo, creo que los profesionales actuales de la CNE han obrado correctamente reconociéndolo y manifestando su voluntad de enmendarlo.

Desgraciadamente, esto ocurre en época de elecciones y por cierto conlleva el aprovechamiento político de la situación que termina con la salida de un ministro y el titular de la Comisión Nacional de Energía.

Creo que, dentro de todo, la gran lección de este lamentable hecho, es que contrariamente a lo que opinan algunos sectores políticos, se deben fortalecer las instituciones, particularmente aquellas tan importantes como las que determinan tarifas para servicios básicos, dotándolas de profesionales altamente calificados y con las mejores tecnologías disponibles.

María Isabel González

Gerente general

Energética S.A

Más sobre:EnergíaPreciosComisión Nacional de Energía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cierran estación de Metro Universidad Católica tras disturbios por conmemoración del 18-O

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Incendio forestal afecta a ladera de cerro Renca

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

EE.UU. advierte que Hamas planea atacar a civiles palestinos en aparente violación del alto al fuego en Gaza

Lo más leído

1.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

2.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

3.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

4.
Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Cierran estación de Metro Universidad Católica tras disturbios por conmemoración del 18-O
Chile

Cierran estación de Metro Universidad Católica tras disturbios por conmemoración del 18-O

Incendio forestal afecta a ladera de cerro Renca

Expulsan a turista francés del Parque Nacional Torres del Paine tras provocar amago de incendio

Felices y aforrados
Negocios

Felices y aforrados

Sin especulación no hay trenes

Prosegur: “Las empresas necesitan sofisticar sus niveles de seguridad”

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit
Tendencias

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar
El Deportivo

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar

Almuerzo en una viña y cara a cara con los presidentes de los clubes: la agenda de Infantino en su visita exprés a Chile

Un ejercicio de memoria: cómo Coquimbo Unido busca mantener el nivel tras un mes sin jugar

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

EE.UU. advierte que Hamas planea atacar a civiles palestinos en aparente violación del alto al fuego en Gaza
Mundo

EE.UU. advierte que Hamas planea atacar a civiles palestinos en aparente violación del alto al fuego en Gaza

Miles de manifestantes se toman las calles de Tel Aviv para exigir a Hamas entrega de cadáveres de rehenes

Bolivia define este domingo a su próximo presidente entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca