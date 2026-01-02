Estabilidad de los docentes

SEÑOR DIRECTOR:

Diciembre suele asociarse a colores festivos, balances anuales y cierre de ciclos. Sin embargo, para miles de docentes en Chile, este mes se ha convertido en sinónimo de incertidumbre laboral. Hasta el último día del año, incluso cuando existen horas ya asignadas para el período siguiente, muchos profesores reciben notificaciones de desvinculación. Se trata de una práctica recurrente que se repite en distintos establecimientos del país.

Esto resulta especialmente contradictorio en un contexto de crisis de la profesión docente. Según cifras del Ministerio de Educación, cerca de 23.000 profesores menores de 40 años han abandonado las aulas, lo que equivale a aproximadamente un 14% de la dotación en ejercicio. La alta rotación no solo afecta a los docentes, sino también a estudiantes y familias, al interrumpir vínculos educativos y debilitar la continuidad pedagógica.

No se trata de cuestionar los mecanismos de evaluación ni la posibilidad de desvinculación por razones de desempeño. El problema es la normalización de prácticas administrativas que terminan erosionando la estabilidad del sistema y dificultan la retención de buenos profesionales. Si se busca fortalecer la educación, estas dinámicas merecen más que una revisión.

América Castillo

IdeaPaís