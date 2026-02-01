Esto no va a pasar, esto ya pasó

SEÑOR DIRECTOR:

La población chilena envejece y disminuye. Las últimas proyecciones del INE ratifican lo que desde Conecta Mayor UC hemos sostenido en distintos momentos y espacios: es urgente acelerar el cambio de mirada y las acciones asociadas al envejecimiento y la vejez. No hay otro camino que el de reconocerla como una etapa más de la vida, asegurando los mismos derechos que al resto de la sociedad.

En Chile ya vivimos la “nueva longevidad”. Nuestra esperanza de vida promedio es de 82 años y en 2070 será casi de 90. En una década, las personas de más 65 años duplicarán a quienes tienen 14 años o menos. Nuestro llamado, entonces, es a abordar esta nueva realidad con mirada multidimensional e intergeneracional, diseñando políticas públicas que incluyan las necesidades de las personas mayores desde lo laboral, hasta lo recreacional, pasando por la salud, la educación, y la inclusión digital, entre tantos otros.

Una sociedad que busca el desarrollo genuino debe considerar el bienestar de las personas de todas las edades.

Eduardo Toro Nahmías

Director Conecta Mayor UC