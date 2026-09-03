Etiquetas en el debate público

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    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El profesor Jaime Abedrapo escribió en La Tercera sobre una supuesta “batalla cultural oscura” radicada en el Foro de Madrid que hoy se realiza. La columna es un buen resumen de los estereotipos que rodean el encuentro.

    El Foro reúne a políticos, académicos, líderes sociales y personas que comparten las ideas de la Carta de Madrid. Esta declaración busca proteger las instituciones que distinguen a Occidente: la dignidad humana, el Estado de Derecho, la propiedad privada y las libertades fundamentales. A su vez, la Carta advierte sobre los riesgos que el auge de la extrema izquierda implica para estos derechos.

    El autor presenta estos ideales no solo como una reacción a la cultura woke, sino como expresiones de un mismo tronco filosófico. Una afirmación así obliga a evidenciar autores e ideas comunes y explicar por qué las diferencias declaradas serían aparentes. Ese es un desafío no asumido.

    La columna reduce conceptos esenciales para la derecha como Dios, Patria y Familia, hasta el punto de redefinirlos de manera que nadie se identifique con ellos. Por el contrario, se promueve una idea de nación amparada por un sistema internacional libre de agendas ideológicas; el debate sobre Dios no se reduce a lo sacramental sino a la libertad religiosa como derecho anterior al Estado y la promoción de la familia se basa en su calidad de núcleo fundamental de la sociedad y su papel frente al invierno demográfico.

    Por último, un buen debate público, más aún desde la academia, exige huir de las etiquetas como las de “ultraderecha”, “reaccionarios”, “deshumanizantes”, “señores Tecno Feudales” o que “reniegan la verdad”, que solo generan “hombres de paja” sobre los cuales se puede escribir, casi, cualquier cosa.

    Julio Isamit

    Director ejecutivo Instituto Res Publica

    Más sobre:EstereotiposForo de MadridHombres de paja

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