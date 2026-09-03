SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno anunció una indicación sustitutiva al proyecto de ley de inteligencia artificial. El debate se ordena, otra vez, como una elección entre modelos extranjeros: ayer el reglamento europeo, hoy Japón, Singapur y Estados Unidos. Es una discusión legítima, pero secundaria.

El defecto central del proyecto en tramitación no es su severidad, sino su destinatario. Exige informes, trazabilidad y evaluación de sesgos a quienes operan sistemas en Chile sobre modelos que no están alojados aquí, no son desarrollados por empresas chilenas y no entregan a sus clientes los antecedentes que la ley pide publicar. Se le exige cumplimiento a quien está al alcance de la jurisdicción respecto de información que controla quien no lo está.

La propuesta anunciada no corrige esa asimetría: la traslada. Entre sus definiciones aparecen la responsabilidad objetiva y los seguros obligatorios. Aplicada al integrador local de un sistema que no puede auditar ni negociar, la responsabilidad sin culpa convierte una caja negra importada en responsabilidad nacional. El seguro no corrige el desequilibrio: lo tarifica.

Antes se le pedía a ese integrador reportar lo que no conoce. Ahora se le pide responder por lo que no controla. Cambió el modelo regulatorio y no cambió quién queda expuesto.

Diego Navarro Salman

Abogado