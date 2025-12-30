SEÑOR DIRECTOR:

Aunque hacer predicciones es arriesgado, propongo unas ideas no sistemáticas sobre la posible evolución de la IA en 2026.

La IA dejará de medirse por su cercanía a una supuesta “inteligencia general” para valorarse por su integración concreta en la vida social y económica. La atención se desplazará hacia sistemas específicos, confiables y con menor tasa de error. Sin embargo, el cambio más profundo vendrá de la mano de agentes autónomos y tecnologías de síntesis. Esto no solo reinstalará dilemas éticos sobre la responsabilidad y el control, sino que generará una crisis de confianza epistémica: la naturaleza mimética de la tecnología dificultará distinguir lo real de lo sintético.

La presencia de agentes autónomos no solo va a transformar la forma en que se trabaja, sino que llevará a reinstalar dilemas éticos clásicos sobre la responsabilidad por las decisiones tomadas, y sobre cómo ejercer un control efectivo de ellas. Es dable pensar que la IA no sustituirá al profesional humano -al menos en 2026-, pero puede comenzar a modificar la estructura del espacio laboral, desplazando el valor hacia el juicio y la revisión crítica. En otros términos: si antes se esperaba que el trabajador “hiciera cosas”, ahora lo relevante comenzará a ser la capacidad de pedirle a la máquina la labor más apropiada, y de evaluarla de manera eficaz.

En el ámbito normativo, finalmente, pasaremos de la euforia regulatoria a la aplicación real de marcos como el AI Act, donde los operadores jurídicos constatarán que la rigidez de las normas ex ante es insuficiente frente a esta nueva realidad, forzando un viraje hacia una regulación basada en principios.

El desafío -y la oportunidad- para el nuevo gobierno es evidente: dejar de ver la IA como una curiosidad técnica y asumir su gobernanza estratégica como lo que realmente es: una prioridad de Estado.

Raúl Madrid

Director Departamento de Derecho y Tecnología, Derecho UC