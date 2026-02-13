Excéntrico Fest

SEÑOR DIRECTOR:

La defensa del financiamiento público al denominado festival de “cine pornográfico”, bajo el argumento de que fue seleccionado por un jurado colegiado, transversal y formalmente autónomo del Ministerio de las Culturas, no despeja el problema de fondo; más bien lo confirma.

Como señalamos hace algunas semanas en estas mismas páginas a propósito del Pase Cultural, el error estructural radica en financiar la demanda -o sus expresiones contingentes- en desmedro de la oferta (cultural) entendida como ecosistema formativo, creativo y patrimonial.

La autonomía procedimental de un comité no sustituye el debate sustantivo sobre los fines de la política pública. Cuando el Estado abdica de toda orientación y reduce su rol a validar preferencias, termina confundiendo pluralismo con neutralidad axiológica. Y en cultura, esa neutralidad es siempre ficticia; toda asignación de recursos implica una jerarquía de bienes. Negarlo no fortalece la libertad, solo diluye la responsabilidad pública.

Carlos Maillet Aránguiz