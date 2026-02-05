Excéntrico Fest

SEÑOR DIRECTOR:

Estimo que resulta cuestionable el financiamiento de casi 65 millones de pesos por el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que promueve cine pornográfico, pero principalmente por la situación fiscal del país y no tanto por su valor cultural (cuyo aporte lo evaluarán los críticos de cine) ni por la forma de adjudicación (se realizó mediante un proceso público y regulado por bases).

En un país que cuenta con un déficit fiscal equivalente al 2,8% del PIB (equivalente a $9,5 billones), el uso responsable de los recursos públicos es tan imperativo como urgente.

Si bien el arte y sus manifestaciones son variadas y legítimas, considero necesario revisitar las prioridades y criterios de adjudicación en contextos de austeridad fiscal.

Carlos Opazo

Abogado y académico