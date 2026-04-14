SEÑOR DIRECTOR:

He participado en varias versiones de la Fidae: asistí cuando se realizaba en Cerrillos y también en sus ediciones más recientes en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Uno de los aspectos que este año se evidenció con mayor claridad (también se vio el año 2024) fue la deficiente coordinación en los accesos, tanto para vehículos particulares como para los buses de acercamiento. Durante ambas jornadas (sábado y domingo) se registraron tacos kilométricos. Era tal la congestión, que muchas personas que, habiendo pagado su estacionamiento, dejaban su vehículo en camino Lo Boza o Diego Barros Ortiz, para caminar al recinto y así no perderse la jornada.

Considero que este punto debe ser revisado, ya que la experiencia del evento no solo se limita a su desarrollo interno, sino que también incluye la llegada y la salida. Sin duda, es un aspecto que requiere mejora.

Israel Ramírez